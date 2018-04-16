Больше половины самых дорогих домов находятся в 10 км от МКАД

57% самых дорогих домов, выставленных на продажу, располагается на удалении менее 10 км от МКАД, сообщает компания Savills. 21% находится на расстоянии от 10 до 20 км от МКАД. Остальные предложения сосредоточены на более дальнем расстоянии.

Компания Savills представила PMR TOP-100 (Prime Moscow Region TOP-100 Index) — индекс средней стоимости 100 самых дорогих загородных домов Подмосковья. В ТОР-100 включаются актуальные предложения с самой высокой стоимостью как на первичном, так и на вторичном рынке.

По подсчетам экспертов, суммарная стоимость ста самых дорогих домов Московской области на сегодняшний день оценивается почти в $2,48 млрд. Средняя площадь коттеджа из ТОП-100 составляет 1 837 кв.м, а размер участка — 119,8 соток.

По данным Savills, традиционно большинство домов (61%) из ТOP-100 предлагается на Рублево-Успенском шоссе в самых известных и престижных проектах: Жуковка и Сады Майендорф (11% и 9% объема предложения соответственно). Вторым по популярности направлением является Новорижское шоссе, где также предлагаются элитные резиденции из рейтинга (20% объектов). По 5 объектов представлено на Ильинском, Минском и Сколковском шоссе. Остальные направления представлены единичными объектами.

Минимальный порог по стоимости домов, входящих в ТОП-100, составляет $11,6 млн., что на $2,7 млн. больше, чем в предыдущем квартале, а максимальная стоимость объекта осталась на том же уровне — $100 млн.