Сергей Степашин остается председателем Общественного совета Минстроя

Общественный совет при Минстрое России продолжит работу в действующем составе. Председателем остается Сергей Степашин, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

К такому консолидированному мнению пришли в ходе первой рабочей встречи глава Минстроя России Владимир Якушев и председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.

Как сообщает пресс-служба, совет включает в себя 12 профильных комиссий по ключевым направлениям строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства. В нем работают 58 экспертов из разных сфер деятельности — общественных организаций, научного сообщества, строительного бизнеса, управляющих компаний. Ряд членов Общественного совета входит в состав экспертных органов Правительства Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации.

В ходе встречи Владимир Якушев отметил эффективную работу Общественного совета, важность дальнейшего сотрудничества по основным направлениям деятельности ведомства. Сергей Степашин выразил готовность к открытому и всестороннему диалогу между советом и министерством в целях развития строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства в стране.

На встрече были определены дополнительные направления взаимодействия, в первую очередь обозначенные в майском указе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Очередное заседание Президиума Общественного совета пройдет в августе.

Сообщается, что Президиум Общественного совета в 2017 и текущем году провел 97 заседаний, в том числе ряд выездных — в Белгороде, Калининграде, Екатеринбурге. По их итогам было принято 539 протокольных решений, 94% из которых выполнено, по остальным срок исполнения истекает в 2018 году.