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"Ваш полис ОМС больше не действителен": аферисты в Хакасии используют новый способ обмана

ЦБ предупредил жителей Хакасии о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

1:28
Страхование

Кибермошенники начали использовать новую схему обмана жителей Хакасии, предупреждает пресс-служба Отделения Банка России в республике. Теперь аферисты используют полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).

ЦБ предупредил жителей Хакасии о новой схеме мошенничества с полисами ОМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отмечает ЦБ, злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками страховой компании, и убеждают их, что срок действия полиса истёк. После этого они предлагают оформить новый, электронный, документ, для чего гражданин должен установить "приложение Минздрава", которое на самом деле является вирусной программой. С её помощью мошенники получают удалённый доступ к телефону и мобильному банку жертвы.

Заместитель управляющего Отделением Банка России в регионе Владимир Алфёров напомнил, что полисы ОМС действуют бессрочно и не требуют замены на электронные версии. Однако для удобства на Госуслугах можно оформить цифровой документ в виде QR-кода, который обладает теми же функциями, что и традиционный полис.

Если неизвестные звонят по поводу полиса ОМС, рекомендуется сбросить вызов и самостоятельно связаться со страховой компанией, выдавшей полис. Все контакты указаны на самом документе, отмечает Алфёров.

Ранее стало известно, какую страховку лучше оформить владельцам электросамокатов и других СИМ на случай попадания в ДТП.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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