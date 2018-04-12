"Олимпийская Ривьера Новогорск" — лучший жилой комплекс бизнес-класса в Подмосковье

"Олимпийская Ривьера Новогорск" признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса в Подмосковье. В начале апреля комплекс был награжден профессиональной премией в сфере недвижимости Move Realty Awards.
Комплекс построен девелоперской компанией "Химки Групп" в составе семейного спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня Новогорск". Он расположен на границе престижного столичного района Куркино, на Северо-Западе от Москвы, на берегу реки, в окружении природного парка.
Камерный, с авторской европейской архитектурой, органично вписанной в природный ландшафт, построенный с использованием передовых технологий и высококачественных материалов жилой комплекс стал логичным завершением всего ансамбля "Олимпийской деревни Новогорск". Уникальный кластер объединил в одну концепцию жилую недвижимость бизнес-класса и рекордное количество спортивно-образовательных инфраструктурных объектов международного уровня.
В настоящее время на территории комплекса готовятся к запуску Школа волейбола Любови Соколовой и Центр фехтования Ильгара Мамедова, пополнившие ряд именных школ мастерства, уже работающих в "Олимпийской деревне Новогорск": Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Академия бокса Александра Лебзяка, Школа единоборств, Школа Трех Искусств Алексея Кортнева.
Жилой комплекс "Олимпийская Ривьера Новогорск" уже введен в эксплуатацию, реализована большая часть квартир. Преимущества и достоинства проекта — более чем по 50 критериям — были высоко оценены профессиональным жюри ежегодной премии Move Realty Awards, в состав которого входят руководители крупнейших компаний рынка недвижимости и эксперты отрасли.
Признание ЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск" лучшим проектом в своем классе в очередной раз со всей убедительностью демонстрирует покупателям жилой недвижимости, что компания-застройщик отвечает самым высоким требованиям покупателей, соблюдает сроки и высокие стандарты качества жилья бизнес-класса.
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