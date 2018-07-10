Приют для животных построят в Новой Москве

Приют для животных общей площадью до 10 тысяч квадратных метров появится в поселении Кленовское Новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А (ТАО) для строительства нового объекта.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, по указанному адресу на земельном участке 2 га планируется построить здание приюта для бездомных животных.

Суммарная поэтажная площадь объекта составит до 10 000 кв. метров, отметил глава ведомства.

Земельный участок ранее одобрен для предоставления в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), говорится в сообщении пресс-службы Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.