Продажи в новостройках бизнес-класса возросли на 40%﻿

Уровень спроса на первичном рынке бизнес-класса в мае несколько снизился по сравнению с апрелем, сообщает компания Savills. За месяц было заключено 437 сделок (в апреле прошло 450 транзакций). Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 39%.

По данным Savills, всего за январь-май 2018 года рынок новостроек бизнес-класса Москвы пополнился 5 проектами общим объемом предложения около 7 000 квартир, что в три с половиной раза больше по сравнению с первой половиной прошлого года.

Эксперты отмечают, что все проекты — жилые, при этом четыре из пяти представляют собой кварталы небоскребов, состоящие из нескольких корпусов.

Всего по состоянию на конец мая 2018 года на рынке представлена 61 новостройка бизнес-класса, а общий объем запроектированных квартир и апартаментов в них — почти 33 тысячи.

Цены в проектах в среднем продемонстрировали стабильность — с начала года средневзвешенная рыночная цена выросла только на 1,6%. По мнению аналитиков, это объясняется высоким уровнем конкуренции, который нарастает из месяца в месяц. В абсолютном выражении средневзвешенная цена предложения на конец мая составила 316 тыс. руб./кв.м.