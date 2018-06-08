Количество сделок по ипотеке в Москве удвоилось за год

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в столице достигла 38,2%. Количество сделок за год удвоилось, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Эксперты отмечают, что на вторичном рынке продолжается рост покупательской активности по отношению к показателям прошлого года, причем одним из основных драйверов спроса является ипотека.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, в сравнении с маем 2017-го количество ипотечных сделок увеличилось на 46,1%, а доля — до 38,2% (максимальное значение для "вторички" за весь период статистических наблюдений).

В основном это было вызвано снижением ипотечных ставок при приобретении вторичного жилья в столице: если год назад средний размер ставки составлял 11,5%, то сейчас — 9,6%.

Кроме того, эксперты отмечают уменьшение среднего размера первоначального взноса. 3-4 года назад в крупных столичных банках этот показатель варьировал от 20% до 30%, сейчас он в большинстве случаев равен 15%.

По мнению аналитиков, из-за обострения ситуации на "первичке", вызванной ожидаемым банкротством некоторых девелоперов (среди прочего, из числа наиболее крупных), а также планируемым введением новых требований к застройщикам, часть потенциальных покупателей недвижимости в новостройках (как показывает исследование, до 10% от общего числа на данный момент) начинает задумываться о переходе во вторичный сегмент жилья. К концу года их доля может суммарно вырасти до 20%.