Застройщики прогнозируют рост цен на жилье

В ближайшие годы рост стоимости квартиры в новостройке составит не менее 15%, а то и 20%, прогнозируют эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость.

Как отмечают аналитики, с 1 июля следующего года финансирование жилищного строительства будет находиться под полным контролем банковских структур. На период возведения дома средства дольщиков будут заморожены на эскроу-счетах.

Девелоперам придется использовать банковский кредит, их расходы увеличатся, что неизбежно приведет к росту цен на квартиры в новостройках. Прогнозы экспертов сводятся к повышению стоимости нового жилья на 15%-20%.

Что касается контроля за деятельностью уполномоченных банков, то, по убеждению аналитиков, гарантии безопасности должны обеспечиваться за счет Центробанка — именно им утвержден список надежных банков 55-ти, имеющих право открыть эскроу-счета.

При переходе на банковское сопровождение строительства структура деятельности девелоперов должна измениться принципиально, вследствие чего их расходы неизбежно увеличатся, считают эксперты.

Как писала ранее "Правда.Ру", в настоящее время только два банка в России создали специальные кредитные продукты по проектному финансированию строительства и предоставляют застройщикам эскроу-счета — Сбербанк и банк "Российский капитал". Также в настоящий момент ВТБ готов к введению эскроу-счетов и банковскому сопровождению при строительстве жилья.

Напомним, что с июля 2019 года в России договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут, а привлекать средства граждан девелоперы смогут только с помощью спецсчетов в банках, которые будут залогом при открытии кредитной линии. Воспользоваться средствами, поступившими на спецсчета, застройщики смогут только после того, как передадут ключи от квартир покупателям.