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Источник Правда.Ру

Около 30 км дорог построено в Москве с начала года

Экономика » Недвижимость

С начала года на территории Москвы построено и введено в эксплуатацию порядка 30 км дорог, сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов в понедельник.

"К настоящему времени мы выполнили годовой план примерно на треть, таким образом, построили и ввели в эксплуатацию около 30 км дорог. Немаловажно и то, что на новых дорогах открываются эстакады, тоннели и мосты", - сказал П.Аксенов.

По его словам, новые транспортные сооружения позволяют "развести" дорожные потоки и таким образом улучшить транспортную ситуацию в столице.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам 2018 года в столице планируется реконструировать и построить порядка 115 км дорог.

"Дорожное строительство наряду с возведением объектов в метро остается одним из приоритетов нашей деятельности. В ближайший период ежегодно планируется вводить порядка 100 км дорог и около 20 различных транспортных сооружений", - отмечал ранее глава стройкомплекса.

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Темы дороги Москва недвижимость строительство строительство дорог
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