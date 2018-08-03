45% рынка премиального жилья в Москве представлена квартирами и апартаментами с отделкой, сообщает компания Savills.
По словам управляющего партнера Savills в России Дмитрия Халина, в июне-июле 2018 года продано в 1,5 раза больше квартир в элитных новостройках, чем в те же месяцы прошлого года. "Очень высок спрос на квартиры в уже сданных домах — здесь заключается каждая третья сделка", — подчеркнул Дмитрий Халин.
Как сообщили "Правде.Ру", прирост числа сделок в премиальном сегменте летом 2018 года по сравнению с аналогичным сезоном прошлого года составил 52%. Средний темп продаж — 67 сделок в месяц.
Как отмечают эксперты, с начала года число премиальных новостроек в открытой продаже увеличилось на 10 проектов. Суммарно в них представлено 1,3 тыс. квартир и апартаментов. В большинстве новых ЖК запроектированы преимущественно квартиры, апартаменты представлены только в 4-х проектах.
По данным Savills, новые предложения появились в районах Хамовники, Пресненский, Замоскворечье, Остоженка, Тверской и Раменки. Средний чек столичного премиального жилья за год снизился с 62-х до 58-ми млн рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала, что лидерство по продажам жилья премиум-класса по итогам года по-прежнему остается за Пресненским районом, где было реализовано 32% от общего числа проданных лотов. Кроме того, покупатели выбирали недвижимость кластеров САО, ЗАО, Замоскворечья, Новослободского и Якиманки, на которые пришлось 16%, 14%, 8%, 8% и 6% соответственно.
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