Шесть ТПУ свяжут МЦК и радиальные ж/д — Собянин

В Москве построят шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), связывающих радиальные направления железной дороги и Московское центральное кольцо (МЦК), говорится в сообщении пресс-службы стройкомплекса столицы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эти транспортные узлы будут готовы до конца следующего года. Таким образом, московское центральное кольцо станет работать более эффективно с учетом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги.

Как узнала "Правда.Ру", речь идет о пересадочных узлах на станциях Ленинградская Рижского направления, Новохохловская Курского направления, Варшавская Павелецкого направления, Карачарово Горьковского направления, Северянин Ярославского направления, Фрезер Казанского направления и платформе НАТИ Октябрьской железной дороги.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Московские власти реализовали на торгах проекты 14 транспортно-пересадочных узлов на сумму 1,7 млрд рублей. Отмечалось, что при реализации указанных проектов ТПУ инвесторы смогут построить 1,35 млн кв. метров объектов коммерческой недвижимости. Всего в рамках Программы комплексного развития общественного транспорта город планирует реализовать 252 ТПУ, 147 из которых будут капитальными.