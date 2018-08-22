Китай начинает обваливать экономику США

После России, американские гособлигации начала сбрасывать Турция, теперь настала очередь Китая. Чем это грозит Америке?

Анкара продала американских долговых бумаг (трежерис) почти на четыре миллиарда долларов. Об этом свидетельствует отчет министерства финансов США за июнь. Согласно этому документу, в мае на долю Турции приходилось ценных бумаг на общую сумму 32,6 миллиарда долларов, в июне этот показатель сократился до 28,8 миллиарда. Ранее свои облигации сбросила Россия, пишут РИА-Новости.

Страны перестают кредитовать американскую экономику, опасаясь замораживания активов в связи с санкциями. Анкара отказалась освободить подозреваемого в шпионаже американца Эндрю Брансона, поэтому Вашингтон вдвое поднял таможенные пошлины на алюминий и сталь турецкого производства. В результате только за несколько дней курс лиры рухнул более чем на 25 процентов, а с января национальная валюта подешевела на 40 процентов.

Падение курса лиры - это, без сомнений, четкая и спланированная атака, проведенная крупнейшим игроком финансовой системы», - отметил глава турецкого Минфина Берат Албайрак.

Теперь можно ждать сброса гособлигаций США и от Пекина. Если КНР начнет распродажу трежерис на 1,2 триллиона долларов, Белый дом не сможет занимать средства на стабилизацию бюджета, указывается в статье в РИА-Новости.

Если Пекин продаст часть американских долговых бумаг, их стоимость упадет, а доходность резко повысится. Это автоматически увеличит стоимость заимствований для США - и для компаний, и для рядовых потребителей, что подорвет экономический рост. Выпуск долговых бумаг станет для американского правительства все более дорогостоящим мероприятием.

«Экономику начнет лихорадить от повсеместно высоких процентных ставок, что окажет мощный замедляющий эффект», - отмечает Джефф Миллс, главный инвестиционный стратег американской PNC Financial Services Group.

Как сообщала «Правда.Ру» ресурс cfr.org высказал предположение, что Россия продала не 84% казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав остальные облигации в офшорах.Министр финансов Антон Силуанов анонсировал возможный ответ на очередные американские санкции, который многие уже назвали "дедолларизацией".

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