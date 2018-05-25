Игорь Шувалов устроит в ВЭБе прорыв

У Внешэкономбанка меняется председатель. По информации пресс-службы Кремля, вчера, 24 мая, в Константиновском дворце президент Владимир Путин предложил эту должность первому зампреду правительства Игорю Шувалову, который приступит к выполнению новых обязанностей уже в понедельник, 28 мая.

Игорь Шувалов. Фото: m.government.ru

Пост ему уступает Сергей Горьков. Оценивая заслуги команды Горькова, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев констатирует, что та все же смогла справиться с задачей снижения уровня "токсичных" активов банка.

Что же касается кандидатуры Игоря Шувалова, по убеждению Матвейчева, зная возможности и энергетику бывшего первого вице-премьера, "ВЭБ станет не просто институтом развития, а одной из основных площадок для технологического прорыва, о котором говорил в своем послании президент".

С мая 2008-го по май 2018-го Шувалов работал первым вице-премьером. Также был на посту министра России — руководителя аппарата правительства и помощника президента, где занимался координацией функционирования рабочей группы, которая трудилась над вопросами борьбы с нищетой, разработки военной реформы, основ по удвоению ВВП.

Характеризуя будущего председателя Внешэкономбанка, Олег Матвейчев добавляет: "Шувалов — мощный аппаратчик и технократ, который всегда решал сложные экономические задачи, в том числе инновационную: это и повышение инвестиционной привлекательности, цифровая экономика, создание институтов поддержки малого экспорта и малого бизнеса, снижение ставки по ипотеке и уменьшение аварийности на дорогах. Внешэкономбанку, который, с одной стороны, страдает от санкций и растущей убыточности, а с другой — имеет колоссальный потенциал развития как в России, так и на международной арене, сегодня как раз требуется такой опытнейший управленец — с широким стратегическим взглядом и при этом навыками распутывать самые сложные проблемы "на земле". Кроме этого, назначение Шувалова говорит о том, что президент по-прежнему рассматривает его как человека из своего доверенного круга".

При всей сложности в экономике и мощном санкционном давлении Шувалов успешно реализовывал многие значимые для России проекты. Достаточно назвать реформу жилищного строительства, (включая программу по доступной ипотеке), "Цифровую экономику" и перевод государственных закупок на электронные площадки, Саммит АТЭС во Владивостоке, Универсиаду в Казани 2013 года и грядущий Чемпионат мира по футболу в июне 2018 года. Крепкий антикризисный менеджер, он занимался ликвидацией последствий кризиса 2008-го, включая тяжелые вопросы перекредитования бизнеса и переобучения сотрудников, пострадавших в период финансовой турбулентности на предприятиях. А также 2014-2015 годов, когда правительство смогло предотвратить коллапс валютно-финансовой системы из-за мощнейшего давления Запада.