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Источник Правда.Ру

Второй запрос о выдаче Александра Винника в Россию удовлетворен

Экономика » Криптовалюты

Суд первой инстанции в городе Салоники удовлетворил второй запрос генеральной прокуратуры России о выдаче предполагаемого совладельца биржи BTC-e Александра Винника, которого обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Второй запрос о выдаче Александра Винника в Россию удовлетворен. 390251.jpeg
Источник: cryptojournal.ru

При этом Салоникский суд отказал освободить Александра Винника из-под стражи и изменить ему меру пресечения на домашний арест, сообщил адвокат Илиас Спирлиадис.

По его словам, сторона защиты согласна с решением суда.

"Решение суда было обжаловано только в части процессуальных нарушений, допущенных, по мнению защиты, в ходе рассмотрения дела", — уточнил Спирлиадис.

В отношении решения суда об экстрадиции обвиняемого в Россию адвокат пояснил, что оно устраивает защиту и самого Александра Винника. "Александр согласен, он всегда хотел, чтобы его выдали в Россию", — подчеркнул Спирлиадис.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-е.

Генпрокуратура РФ направила два запроса на экстрадицию Винника, так как на родине в отношении него заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Франция недавно тоже направила запрос, обвинив Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" занимался "на территории Франции" вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом россиянин Францию не посещал и с лета 2017 года сидит в главном изоляторе Салоник. 13 июля греческий суд в ускоренном режиме удовлетворил экстрадицию Винника во Францию. Рассмотрение апелляционной жалобы на это решение назначено на 4 сентября.

Кроме того, в октябре 2017 года совет судей в Салониках удовлетворил запрос США о выдаче Винника по подозрению в отмывании крупной суммы в криптовалютах через биржу BTC-e.

23 июля суд в Салониках должен был рассмотреть повторный запрос Генпрокуратуры РФ на выдачу Винника, однако по просьбе защиты заседание было перенесено на 30 июля.

Итоговое решение о том, кому выдадут Винника, будет принимать министерство юстиции Греции.

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