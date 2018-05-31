В Ростове-на-Дону вынесен приговор за покупку поддельных банкнот за биткоины

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 28‑летнему жителю Ставрополья. Он признан виновным в совершении преступления за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот.

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый за 40 тысяч рублей через интернет купил биткоины, которые тут же обменял на другом сайте на поддельные банкноты Банка России. На самолете мужчина прилетел в Москву, где забрал 100 тысяч фальшивых рублей в специальной закладке в условленном месте.

Возвращаясь домой в пассажирском поезде Москва-Кисловодск, мужчина приобрел лотерейный билет ОАО "РЖД", за который расплатился поддельной банкнотой. Проводник поезда усомнился в подлинности пятитысячной купюры и сообщил о своих подозрениях сотрудникам транспортной полиции.

Задержанный свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.