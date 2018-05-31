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Криптоматы становятся популярными

Экономика » Криптовалюты

Согласно данным сайта CoinATMradar общее количество криптоматов по всему миру сегодня составило 3128. В среднем каждый день в мире устанавливается 6 BTM. Всего 15 месяцев назад была пройдена отметка в 1000 устройств.

Криптоматы становятся популярными. 387521.jpeg

Примечательно то, что снижение цены биткоина, продолжающееся с начала этого года, не сильно повлияло на рост числа установок. Последний спад этого показателя был отмечен в конце 2015 года, когда биткоин стоил около 200 долларов.

Несмотря на высокие комиссии (одна транзакция по обмену биткоина приносит владельцу криптомата 8.77%), возросла доля криптоматов, которые позволяют как покупать, так и продавать биткоины. Теперь на них приходится более 35% всех BТМ.

Согласно этим данным можно говорить о том, что спрос на покупку/продажу биткоинов через криптоматы растет и, несмотря на волатильность цены биткоина, этот бизнес является прибыльным для владельцев BTM. На сегодняшний день самой популярной криптовалютой продолжает оставаться биткоин - его поддерживают 99.99% всех криптоматов.

Примерно 50% поддерживают те или иные альткоины, среди которых самым популярным является Litecoin – 47.8%, на втором месте Ethereum – 28.1%. Производством криптоматов занимается 31 компания. Лидерами рынка являются Genesis Coin (34,37%), General Bytes (27,49%) и Lamassu (11,23%).

Больше всего криптоматов установлено в США (1800 BТМ), на втором месте идет Канада (477 BТМ), а третье место досталось Австрии (174 BТМ). И все же, количество установленных криптоматов не отражает состояние отрасли в целом.

Это лишь небольшой сегмент огромной индустрии. На самом деле купить биткоины можно через ваучеры, подарочные карты, киоски Webmoney и т.д., а это десятки тысяч мест по всему миру. К примеру, можно купить биткоины в 1357 билетных киосках Swiss Railway или через кассовые аппараты Flexepin в Канаде, где их количество превышает 5500.

Всеми этими сервисами пользуются люди, которые ищут быстрый способ купить или продать криптовалюту за местные деньги и при этом не желают или не умеют пользоваться онлайн-биржами.

Первые леди всех времен и народов
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