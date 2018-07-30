Крупнейшая мировая крипто-биржа Huobi Pro едет в Россию

Старший директор Huobi Pro (входит в топ-2 мировых криптобирж по объему торгов) Ву Син выступит на международном форуме по блокчейну и криптовалютам Blockchain Life 2018 в Санкт-Петербурге. Huobi.Pro - лидер мирового крипто-сообщества, предоставляющий профессиональные и надежные финансовые услуги мирового класса, месячный объем которых достигает $30.млрд. Офисы компании находятся в более чем 130 странах мира.

Ву Син специализируется на создании обучающего контента, позволяющего людям по всему миру зарабатывать на криптовалюте и технологии блокчейн. В рамках своего доклада Ву расскажет про революционный этап развития криптовалютных бирж - упрощение анализа торговых трендов, которое поможет профессионалам рынка и начинающим трейдерам преумножить свою прибыль.Посетить эксклюзивное выступление Ву Син вы сможете на крупнейшем международном форуме Blockchain Life 2018, который состоится в Санкт-Петербурге 7-8 ноября на площадке "Экспофорум".