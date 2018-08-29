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Bithumb может возобновить регистрацию новых аккаунтов

Экономика » Криптовалюты

Базирующаяся в Южной Корее криптобиржа Bithumb может возобновить регистрацию новых аккаунтов после подписания соглашения с Nonghyup Bank.

Bithumb может возобновить регистрацию новых аккаунтов. 391374.jpeg

Как передает местное издание Yonhap, по данным Банка Кореи NH Bank и Bithumb планируют заключить контракт 30-го числа, как только возобновится обслуживание депозитного счета.

С 1 августа Bithumb перестала открывать виртуальные аккаунты, привязанные к верифицированным банковским счетам, так как, по данным местных СМИ не смогла заключить соглашение ни с одним банком, ни продлить соглашение с текущим банком.

Ранее Bithumb сотрудничала с банком Shinhan, однако их договор был аннулирован. В свою очередь Nonghyup Bank отказал бирже в партнерстве из-за "проблем в области защиты клиентов и информации, а также предотвращения отмывания денег".

Тем не менее, руководство криптовалютной биржи заявило, что они смогли прийти к "консенсусу" с Nonghyup Bank и возможность открытия виртуальных счетов будет восстановлена «в ближайшем будущем».

Анонимная торговля через виртуальные банковские счета в Южной Корее запрещена с января 2018 года, поэтому банки Южной Кореи могут предоставлять услуги криптовалютным биржам лишь в том случае, если учетные записи каждого пользователя торговой площадки идентифицированы.

Таким образом финансовые учреждения могут контролировать поток средств с целью борьбы с отмыванием денег. При этом криптобиржи обязаны возобновлять свои соглашения с банками каждые 6 месяцев.

В результате криптобржа не могла открывать новые учетные записи и ей временно разрешили до конца августа использовать существующие учетные записи для подтверждения пользователей.

Подтверждение учетной записи - это услуга, которая разрешает депозит и снятие средств между банковским счетом пользователя, который идентифицирован, и виртуальным криптовалютным счетом.

Напомним, 20 июня биржа Bithumb была взломана хакерами, ущерб составил $31 млн.

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