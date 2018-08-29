Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) объявила, что в настоящее время федеральными и региональными регуляторами ценных бумаг ведется более 200 активных расследований по первоначальным предложениям монет (ICO) и инвестиционным продуктам, связанным с криптовалютами в Канаде и США в рамках текущей инициативы NASAA под кодовым названием операция "Cryptosweep".
Как отмечается в пресс-релизе, с момента запуска инициативы в мае и благодаря постоянной скоординированной нормативной деятельности были вынесены предупреждения и приняты ограничительные меры в отношении 46 проектов, связанных с криптовалютными инвестиционными продуктами и ICO.
"Федеральные и региональные регуляторы ценных бумаг предпринимают меры для защиты инвесторов от финансового ущерба, связанного с мошенническими ICO и криптовалютными инвестиционными продуктами, а также повышают осведомленность участников отрасли об их обязанностях", - сказал президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам Алабамы Джозеф П. Борг.
Борг отметил, что хотя некоторые расследования, инициированных в рамках операции Cryptosweep, связаны с подозрением на мошенничество с ценными бумагами, регулирующие органы находят много других потенциальных нарушений федеральных и региональных законов о ценных бумагах, в том числе неспособность должным образом зарегистрировать продукт до его предоставления инвесторам.
"Хотя не все инвестиции, связанные с ICO или криптовалютами, являются мошенничеством, для частных лиц и фирм, продающих эти продукты, важно помнить, что они не делают этого в вакууме: существуют федеральные и региональные законы или правила, особенно законы о ценных бумагах.
Эмитенты этих продуктов должны обращаться за советом к знающим юрисконсультам, чтобы они не нарушали закон. Кроме того, должна существовать сильная культура соблюдения требований и правил, но не после того, как эти продукты уже продаются инвесторам", - подчеркнул он.
Борг напомнил, что если эти продукты квалифицируются как ценные бумаги, они должны быть зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах или иметь право на освобождение от регистрации.
Процесс регистрации обеспечивает некоторую защиту для инвесторов, подвергая предложение нормативному обзору. Но даже зарегистрированные предложения могут быть мошенническими. Поэтому инвесторы должны проводить свою собственную тщательную проверку и оценку перед инвестированием в любой продукт ICO или криптовалюты.
"Будьте осторожны при обращении к проектам, которые заявляют, что их предложение ICO освобождено от регистрации как ценные бумаги. Выполняйте домашнее задание и обращайтесь к своему федеральному или региональному регулятору ценных бумаг с любыми вопросами, прежде чем расставаться со деньгами - впоследствии может быть слишком поздно", - сказал Борг.
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