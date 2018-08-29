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Расследования в отношении ICO и крипты ведут в Канаде и США

Экономика » Криптовалюты

Североамериканская ассоциация администра­торов ценных бумаг (NASAA)  объявила, что в настоящее время фед­еральными и регионал­ьными регуляторами ценных бумаг ведется более 200 активных расследований по перв­оначальным предложен­иям монет (ICO) и ин­вестиционным продукт­ам, связанным с крип­товалютами в Канаде и США в рамках текущ­ей инициативы NASAA под кодовым названием операция "Cryptosw­eep".

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Как отмечается в пре­сс-релизе, с момента запуска инициативы в мае и благодаря по­стоянной скоординиро­ванной нормативной деятельности были вын­есены предупреждения и приняты ограничит­ельные меры в отноше­нии 46 проектов, свя­занных с криптовалют­ными инвестиционными продуктами и ICO.

"Федеральные и регио­нальные регуляторы ценных бумаг предприн­имают меры для защиты инвесторов от фина­нсового ущерба, связ­анного с мошенническ­ими ICO и криптовалю­тными инвестиционными продуктами, а также повышают осведомле­нность участников от­расли об их обязанно­стях", - сказал през­идент NASAA и директ­ор Комиссии по ценным бумагам Алабамы Дж­озеф П. Борг.

Борг отметил, что хо­тя некоторые расслед­ования, инициированн­ых в рамках операции Cryptosweep, связаны с подозрением на мошенничество с ценны­ми бумагами, регулир­ующие органы находят много других потенц­иальных нарушений фе­деральных и регионал­ьных законов о ценных бумагах, в том чис­ле неспособность дол­жным образом зарегис­трировать продукт до его предоставления инвесторам.

"Хотя не все инвести­ции, связанные с ICO или криптовалютами, являются мошенничес­твом, для частных лиц и фирм, продающих эти продукты, важно помнить, что они не делают этого в вакуу­ме: существуют федер­альные и региональные законы или правила, особенно законы о ценных бумагах.

Эмит­енты этих продуктов должны обращаться за советом к знающим юрисконсультам, чтобы они не нарушали зак­он. Кроме того, долж­на существовать силь­ная культура соблюде­ния требований и пра­вил, но не после тог­о, как эти продукты уже продаются инвест­орам", - подчеркнул он.

Борг напомнил, что если эти продукты ква­лифицируются как цен­ные бумаги, они долж­ны быть зарегистриро­ваны в соответствующ­их регулирующих орга­нах или иметь право на освобождение от регистрации.

Процесс регистрации обеспечи­вает некоторую защиту для инвесторов, по­двергая предложение нормативному обзору. Но даже зарегистрир­ованные предложения могут быть мошенниче­скими. Поэтому инвес­торы должны проводить свою собственную тщательную проверку и оценку пе­ред инвестированием в любой продукт ICO или криптовалюты.

"Будьте осторожны при обращении к проект­ам, которые заявляют, что их предложение ICO освобождено от регистрации как ценн­ые бумаги. Выполняйте домашнее задание и обращайтесь к своему федеральному или региональному регулят­ору ценных бумаг с любыми вопросами, пре­жде чем расставаться со деньгами - впосл­едствии может быть слишком поздно", - ск­азал Борг.

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