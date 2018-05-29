В Израиле вступает в силу закон о криптовалютах

С 1 июня в Израиле вступит в силу закон, подписанный министром финансов Моше Калоном, первый из пула криптозаконов, принятых в этом году.

Согласно этому закону, все цифровые валюты относятся к финансовым активам, в нем прописано регулирование деятельности поставщиков финансовых услуг и определяются меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют.

Операторы, предоставляющие легальный доступ к цифровым активам, должны соблюдать нормы AML/KYC (по принципу "знай своего клиента"), сообщать о подозрительных криптовалютных операциях своих клиентов, а также не менее пяти лет хранить документацию - адреса цифровых кошельков, IP-адреса и количество каждой конкретной криптовалюты.

"В большинстве случаев, когда наши банки отказывались принимать деньги, имеющие отношения к криптовалюте, они мотивировали это отсутствием регулирования этой сферы.

Новый закон внесет ясность для участников рынка этой области, и будет определять правила, которые разрешены или запрещены, что позволит банкам и финансовым учреждениям знать, кто соответствует закону, и чьи деньги они могут безопасно получать.

Несколько недель назад мы внесли предложения по этому вопросу в Управление по борьбе с отмыванием денег в Израиле, и мы приветствуем быстрые действия регулятора в этой области", - рассказал глава Израильской ассоциации Биткоина Мэнни Розенфилд.