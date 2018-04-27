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Банк Франции: необходимы новые законы для криптобирж

Экономика » Криптовалюты

Президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало (Francois Villeroy de Galhau) заявил на банковской конференции City Week в Лондоне, что необходимы новые законы для регулирования криптовалютных бирж.

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"В частности, мы в ЕЦБ должны работать над регулированием бирж и платформ, которые предоставляют услуги на границе между криптоактивами и реальной экономикой", -  сказал он.

Де Гало - один из активных и ключевых участников группы по формированию политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и изменил свое мнение о технологии блокчейн. 

В прошлом году де Гало высказывался о биткоине в несколько другом ключе - когда цена криптовалюты приближалась к 20 000 долларов, президент Банка Франции заявил, что "биткоин вообще не криптовалюта": "Я хотел бы прояснить: биткоин никоим образом не является валютой или даже криптовалютой. Это спекулятивный актив. Его ценность и чрезвычайная волатильность не имеют экономической основы, и не входят ни в чью зону ответственности".

Представители ЕЦБ также не раз высказывали свое мнение о криптовалютах. В феврале президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что банки ЕС демонстрируют "умеренный интерес" к криптовалютам, в то время как осенью прошлого года он заявлял, что биткоин «недостаточно развит» для регулирования. Кроме того, в декабре прошлого года член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш (Yves Mersch) сказал, что для противостояния росту популярности криптовалют коммерческим банкам необходимо разработать более быстрые платежные системы.

Глава МВФ Кристин Лагард также поменяла свое мнение о блокчейне и криптовалютах. Недавно она заявила о наличии преимуществ у криптовалют, отметив скорость переводов любых денежных сумм и их дешевую стоимость.

Лагард также заявила что криптовалюты приведут к "диверсификации финансового ландшафта", что поможет усовершенствовать систему.  При этом глава МВФ отметила, что цифровым активам еще предстоит завоевать доверие как простых потребителей, так и властей. Ранее Лагард отмечала множество "темных" моментов криптовалют и призывала к разработке международного регулирования рынка цифровых активов. 

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