На запущенной в мае южнокорейской криптобирже Bitkoex 22 июня произошла утечка данных 19 пользователей, являющихся держателями токенов Karma (KRM).
Как сообщают местные СМИ, данные содержали адреса пользователей электронной почты, информацию о балансах на счетах, адреса кошельков и ключи к ним. Таким образом, по оценкам биржи, были поставлены под угрозу средства на сумму около $620 тыс (750 млн. вон).
Проблема возникла из-за халатности одного из работников, который опубликовал в групповом чате приложения Kakao данные о вложениях в токены Karma 19 клиентов, с указанием e-mail-адресов пользователей торговой площадки и ассоциированных с ними кошельков с приватными ключами.
Представители криптобиржи Bitkoex заверили клиентов, что действия были совершены непреднамеренно и попавшие под угрозу финсредства были незамедлительно переведены в холодные кошельки и находятся в полной безопасности.
Напомним, на прошедшей неделе в Южной Корее была взломана вторая по обмену криптовалютная биржа Южной Кореи - Bithumb. В результате хакерского взлома было украдено криптовалюты на сумму около $31,3 млн (35 млрд вон).
Криптобиржа заявила, что сумма нанесенного ущерба будет полностью покрыта из средств собственного фонда, на счету которого находится около $450 млн.
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