На матч Россия -Уругвай можно поставить и в коинах

Сегодняшний матч Россия-Уругвай особенно ожидаем всеми поклонниками футбола в стране. От того, как он завершится зависит противник российской сборной в одной восьмой домашнего чемпионата мира.

Для тех, кто не просто следит за перепетиями лучших мировых футболистов, но и делает ставки у разных букмеккеров, стоит рассмотреть возможность сделать ставки в коинах, в обновном в биткоинах.

Официально объявили о приеме криптовалюты для ставок на игры чемпионата около 40 компаний по статистике сайта bookmaker-ratings.ru, из них не менее двух - российские Вулкан и 1ХBET.

Коэфициенты ставок на победу Уругвая, победу России и ничью у многих букмеккеров совпадают. Ставки в криптовалюте можно сделать в рамках отдельного проекта - там фонд формируется из ставок именно в криптовалюте и выплачивается пропорционально коэффициентам выигравшим участникам.

На это утро букмеккеры оценивают как примерно равные шансы как на победу обеих команд, так и на ничью - коэффициенты разнятся не более, чем на 0,2. Некоторые принимают ставки в фиатной валюте, затем переводят по указанному ими курсу их в криптовалюту и уже потом принимают ставки.

Есть компании, например Betcoin, которые заявляют, что специально разработали целый ряд ставок на матчи Чемпионата мира 2018. Они считают, что благодаря технологии блокчейн ставки в криптовалюте Bitcoin эти продукты отличаются высокой степенью безопасности и надежности.

Betcoin зарегистрирована на Мальте, помимо ставок на различные спортивные соревнования, компания дает возможность клиентам испытать удачу в онлайн казино или принять участие в турнирах по игре в покер.

Фирма была основана в 2017 году Али Багхери и Амиром Гхамсари. Багхери пообещал: "Скоро мы добавим другие основные криптовалюты - Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Чтобы обеспечить надежность сервиса мы будем работать с несколькими платежными компаниями, в том числе Cubits".

В компании отмечают, что российский чемпионат стал хорошим поводом проверить их модели и расширить прием ставок на большее количество видов спорта.