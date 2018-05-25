ФАС не хочет вмешиваться в регулирование криптоотрасли

Федеральная антимонопольная служба России займется нарушениями с криптовалютами, если они будут, но пока не хочет вмешиваться в регулирование этой сферы. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский в рамках проведения Петербургского международного экономического форума.

"Если будут нарушения, связанные с биткоинами, конечно, будем их расследовать. Нам приходится довольно много экзотического. Антимонопольная служба - это зеркало экономики - что происходит в экономике, тем и занимается Федеральная антимонопольная служба", - сказал он.

При этом пока ФАС не готова участвовать в регулировании криптовалют, добавил Цариковский. "Мы пока не очень хотим делать. Мы не понимаем биткоинов, у нас задаются сложные вопросы иногда по интернет-рекламе (криптовалюты). Но мы этого делать не хотим, потому что это еще не понимаем. У нас нет еще готовых решений", - сказал он.

При этом Цариковский отметил, что "это та реальность, которая входит в нашу жизнь, и, бесспорно, будет скоро находиться в сфере регулирования".