Южнокорейский SK Telecom запускает блокчейн-платформу

Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom запускает блокчейн-платформу для аутентификации клиентов и инициирует создание центра для для компаний, собирающихся привлечь инвестиции через ICO.

Как сообщает издание Zdnet, телекоммуникационный гигант – дочерняя компания многопрофильного холдинга SK Group – разрабатывает систему для упрощения подписки пользователей и осуществления платежей.

По словам представителей подразделения, отвечающего за внедрение блокчейна, платформа сможет передавать данные о нефинансовых активах, а также обеспечит прозрачность выполняемых процессов.

Авторы проекта планируют, что услуга позволит пользователям управлять банковскими счетами, кредитными картами и другими финансовыми активами, включая криптовалюты, а также совершать доверительные транзакции.

Также SK Telecom планирует запустить сервис “Token Exchange Hub”. Хоть сама компания и не планирует выпускать собственный токен, “Хаб” станет административным и технологическим центром для компаний, привлекающих инвестиции через ICO.

SK Telecom — южнокорейский оператор сотовой связи, входящий в чеболь SK Group. По состоянию на 2011 год занимает 50,5 процентов рынка сотовой связи страны.SK Telecom была основана в 1984 году, называлась тогда Korea Mobile Telecommunications и была дочкой государственной компании Korea Telecom (в то время государственной монопольной телефонной компании).

В 1994 году была приватизирована и продана корпорации SK Group, теперь являющейся из четырёх крупнейших чеболей Южной Кореи. Месяц назад другая южнокорейская телекоммуникационная компания, Korea Telecom (KT), объявила о своих планах по обеспечению лучшей защиты интернет-инфраструктуры с помощью технологии блокчейн.

Проект, названный “интернетом будущего”, позволит физическим лицам и компаниям получать вознаграждения за перемещение данных с помощью одноранговой сети, вместо использования услуг централизованных операторов, таких как Google.