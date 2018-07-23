В столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялась встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20, на которой была затронута тема криптовалют.
В коммюнике, принятом по итогам встречи, отмечается, что криптоактивы в настоящее время не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже. Они не обладают основными атрибутами присущие суверенных валют.
В документе также отмечается, что технологические инновации "могут приносить значительную выгоду финансовой системе". Однако, использование криптоактивов "поднимает вопросы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, целостностью рынков, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма".
В связи с этим, страны G20 одобряют усилия Совета по финансовой стабильности и надеются на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптовактивов.
Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к октябрю 2018 года разработать соответствующие стандарты для криптоактивов.
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