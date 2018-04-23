Walmart подал заявки на регистрацию блокчейн-патентов в США

Американский гигант розничной торговли Walmart подал две заявки в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США (USPTO), в которых описано применение технологии блокчейна.

В первой представлена платежная система на базе блокчейна, которая будет автоматически осуществлять транзакции от имени клиента различным поставщикам товаров и услуг.

История операций будет доступна только контрагентам и закрыта для третьих лиц. Во второй заявке описана система цифровой торговли, в которой блокчейн используется для шифрования платежных данных.

И хотя ни одна заявка не ссылается на использование какого-либо конкретного блокчейна, детально описано работа системы как таковой.

Также сообщается, что обе системы будут использовать несколько вариантов аутентификации пользователей. Ранее "Правда.Ру" писала, что по данным Patent Hatchery из 545 поданных для регистрации в USPTO заявок были одобрены и выданы патенты только по 68. Самые известные компании, которые подали заявки: MasterCard, Dfnk of America, IBM, Porshe.