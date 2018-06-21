Камбоджа вводит лицензирование криптовалютных операций

Сайт Центрального банка Камбоджи опубликовал информацию, что любые операции с криптовалютой требуют получения специальной лицензии.

В совместном документе, который выпустили Национальный банк Камбоджи, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Генеральный комиссариат национальной полиции страны говорится, что причина такого решения – активный рост криптовалютного трейдинга.

Представители регуляторов подчеркивают, что рост популярности криптовалют связан с рисками, такими как отсутствие контролирующего эмитента, волатильность, использование цифровых активов кибермошенниками для отмывания денег, отсутствие защиты прав потребителей, а также участие в мошеннических схемах, подобных OneCoin.

"Теперь продвижение, обращение, покупка, продажа, трейдинг и платежи в криптовалютах без лицензии от компетентных органов признаны незаконной деятельностью", – отмечено на сайте.

Интересно, что в документе ничего не сказано о процедуре получения необходимых лицензий. Очевидно, эти правила будут представлены позже. Впрочем, если сравнивать с предыдущими решениями, это может оказаться и признаком либерализации — в декабре 2017 года. Национальный банк запретил коммерческим банкам обслуживать счета частных лиц и организаций, связанные с криптовалютными транзакциями.

С тех пор криптовалютные транзакции и ICO существовали в условиях правового вакуума — никаких документов, регламентирующих их деятельность, не существовало.

Отметим, что подходы стран Юго-Восточной Азии к регулированию криптовалют значительно различаются, несмотря на географическое соседство и значительное участие китайской диаспоры в экономической жизни большинства стран региона.

Один из соседей Камбоджи — Вьетнам — ранее объявил платежи в криптовалюте незаконными и сейчас готовится подкрепить их запретом на импорт оборудования для майнинга.

Другой сосед, Таиланд, наоборот, отличается значительным либерализмом в этом вопросе — центральный банк страны готовится к выпуску CBDC, а Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно представила новые правила ICO и узаконила семь криптовалют.

Свою собственную криптобиржу открыл даже маленький аграрный Лаос, хотя об эффекте этого нововведения судить пока сложно.