Tether выпустил дополнительно 250 млн токенов USDT

Компания Tether провела дополнительную эмиссию, выпустив 250 млн новых токенов USDT. Эмиссия, как показывает Omni Explorer, была осуществлена 18 мая, сообщает CoinTelegraph.

USDT представляют собой так называемую Stable Coin (стабильную валюту) – токенизированные доллары, обеспеченные, как утверждает компания, национальной валютой США.

Отметим, что это вторая за последние месяцы крупная эмиссия USDT – в марте компания выпустила 300 млн монет. После новой эмиссии общее количество выпущенных токенов USDT достигла 2,5 млрд, которые, по заверениям компании, обеспечены американским долларом.

Однако, как отмечает издание, криптовалютное сообщество по-прежнему высказывает сомнения, что все эти монеты действительно обеспечены долларами США.

Напомним, что в марте в Tether сгенерировали 300 млн токенов данной стабильной валюты после паузы в почти два месяца с того момента, как компания получила судебную повестку от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

До того Tether в течение 8 месяцев выпускала на рынок по 100 млн USDT почти каждую неделю. Одним из наиболее острых критиков Tether является анонимный блогер Bitfinex’ED, который в марте 2018 года выявил связь между выпуском новых монет Tether и с ростом цен на биткоин и Ethereum.

Издание также отмечает, что после нынешнего выпуска новых токенов USDT курс биткоина в течение часа увеличился примерно на $120, а Ethereum — на $10. Ранее гонконгская биржа Bitfinex, которая, как известно, имеет тесные связи с Tether, угрожала Bitfinex’ED судебным иском блогеру.

Однако так как аудит компании не был проведен, достоверность соотношения 1 USDT к $1 по-прежнему не доказана. Тем не менее, как говорилось ранее в этом году в исследовании BitMEX, USDT с большой долей вероятности имеет заявленное обеспечение долларами США, но может столкнуться с проблемами регулирования.

Также аналитики отмечали, что недостаточная прозрачность Tether, о которой часто говорят критики, необязательно означает мошенничество.

Стоит также отметить, что если до недавнего времени Tether фактически считалась монополистом на рынке стабильных монет, скоро у нее, видимо, появится конкурент в лице TrueUSD, разработку которого начала бостонская компания Circle, ранее в этом году ставшая владельцем популярной биржи Poloniex.

В феврале независимое агентство Weiss Ratings выпустило предупреждение инвесторам об опасности Tether (USDT). Оно напомнило, что реального обеспечения токенов компании никогда не представлялось, как и не публиковалось никаких данных аудита.

В то же время в BitMEX Research посчитали, что криптовалюта Tether вероятно имеет заявленное обеспечение, однако или уже сталкивается, или столкнется с проблемами регулирования.