Nasdaq презентует блокчейн-платформу

Nasdaq и ABN AMRO Clearing, EuroCCP, Euroclear создали экспериментальную блокчейн-платформу для торговли ценными бумагами с залоговым обеспечением.

Как отмечается в совместном пресс-релизе, недавние рыночные изменения, такие как продолжительные торговые часы на фондовых биржах, изменения в Правилах регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка (EMIR), затрагивающие централизованный клиринг деривативов, торгуемых на внебиржевых платформах, потребовали изменения подходов для эффективной работы с ценными бумагами.

В сообщении отмечается, что рост числа сделок с деривативами требует наличия эффективного инструмента для работы с залоговым обеспечением по ценным бумагам. Компаниям необходимо покрывать свои маржинальные требования, несмотря на то, что они работают в разных часовых поясах.

Новая платформа, по мнению разработчиков, должна стать более эффективной при работе с маржинальными требованиями и способствовать взаимодействию между залогодателями, залогополучателями и посредниками с учетом часовых поясов.

Nasdaq разработал доказательство концепции для DLT-узлов, основные переводы залога были обработаны Центральным депозитарием Euroclear, обеспечив окончательность расчетов и соблюдение нормативных требований.

ABN AMRO Clearing, EuroCCP и Nasdaq Clearing разработали специфическую интерфейсную и управляемую интеграцию в свои собственные среды.