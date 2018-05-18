Блокчейн-платформа BioCoin, которая владеет сетью фермерских магазинов LavkaLavka и сервис TalkBank выпустили кобрендовую криптовалютную карту, которая позволит оплачивать покупки по всему миру.
Об этом рассказали основатель BioCoin и кооператива LavkaLavka Борис Акимов и генеральный директор TalkBank Михаил Попов.
По словам Акимова, это будет первая легальная криптовалютная карта в России, с помощью которой клиент банка сможет делать покупки по всему миру, а затем компенсировать рублевые траты токенами - биокоинами, стоимость которых постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения.
"Было много разговоров о возможном выпуске криптовалютных карт в России, а нам это удалось, потому что биокоины с самого начала были разработаны в легальном поле как инструмент, ориентированный на обычных покупателей.
Дело в том, что биокоин является правом требования бонусного балла в системе лояльности BioCoin. С одной стороны, это токен, идентичный криптовалюте, а с другой - товар, который можно купить или продать", - рассказал он.
По замыслу разработчиков, держатели карты смогут получать кешбэк у всех партнеров системы лояльности. "На карте будет и рублевый счет, и криптовалютный. Расплатиться ею можно будет в любом магазине по всему миру.
При этом покупатель сможет компенсировать рублевые затраты биокоинами. Фактически, внутри этой системы возникает первый в России легальный обменник фиатной валюты на токены", - уточнил Акимов.
"Мы в TalkBank с удовольствием поддерживаем инновационные проекты в рознице, особенно которые применяют блокчейн, поэтому партнерство с LavkaLavka представляется очень перспективным на российском рынке", - пояснил Попов.
LavkaLavka - фермерский кооператив, проект в сфере социального предпринимательтсва, который ставит своей целью возрождение сельского хозяйства и утерянных гастрономических традиций в России и других странах.
Включает онлайн-сервис в виде социальной сети, предназначенный для взаимодействия фермеров с потребителем, а также сеть ресторанов и магазинов розничной торговли с соответствующей фермерской продукцией.TalkBank - цифровой банк нового поколения с искусственным интеллектом в мессенджере.
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