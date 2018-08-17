Канадская финансовая компания BMO Capital Markets объявила о разработке блокчейн-платформы для оборота ценных бумаг с фиксированным доходом.
В качестве пионера по проведению первой операции был Пенсионный фонд преподавателей Онтарио. Пенсионный фонд купил бумаги с фиксированным доходом в виде однодневной депозитной записки с плавающей процентной ставкой CDN $ 250 MM у Банк Монреаля, являющегося их эмитентом.
Сделка была зарегистрирована Национальным расчетным депозитарием Канады (CDS) и успешно проведенная при помощи блокчейна. Технология позволила продемонстрировать успех работы с технологией блокчейн — скорость, гарантированность и все подтверждения заняли минимальное количество времени.
BMO Capital Markets построила блокчейн-платформу с открытым исходным кодом с целью "протестировать систему расчетов следующего поколения". Прототип позволяет эмитенту и покупателю ценных бумаг просматривать транзакции на блокчейне и проверять правильность информации о сроках и суммах платежей.
Эта технология призвана обеспечить снижение издержек в нескольких областях, включая соблюдение правил, финансовую отчетность, клиринг и расчет операций с наличными. "Это важный первый шаг в разработке полнофункционального блокчейн-решения, на которое в конечном итоге перейдет первичная и вторичная торговля ценными бумагами.
Потенциал блокчейна огромен и мы с нетерпением ждем продолжения внедрения инновационных решений на рынках капитала", — сообщил глава отдела глобальной торговли BMO Capital Markets говорит Келси Гундерсон (Kelsey Gunderson).
— Мы понимаем потенциал, который блокирует на рынках капитала, и мы с нетерпением ждем продолжения внедрения инновационных решений, которые помогут нашим клиентам". "Преподаватели Ontario" стремятся исследовать технологии и инновации, которые могут улучшить наши возможности для обслуживания инвесторов фонда, — сказала Одри Гаспар, управляющий финансовый директор фонда.
— Мы рады сотрудничать с Bank of Montreal в этой экспериментальной блокчейн-сделке". Основываясь на успешном запуске прототипа, BMO Capital Markets намерена продолжать сотрудничество с клиентами и другими учреждениями с целью эволюции блокчейна как открытой системы расчетов.
BMO Capital Markets — ведущая универсальная финансовая организация в Северной Америке, предлагающая корпоративным, институциональным и государственным клиентам доступ спектр продуктов и услуг, включая андеррайтинг акций и долговых обязательств, корпоративное кредитование и финансирование проектов, консультирование по слияниям и поглощениям, секьюритизация, управление казначейством, управление рыночным риском и т. д. 2500 сотрудников работают в 30 представительствах по всему миру, включая 16 офисов в Северной Америке.
BMO Capital Markets является членом BMO Financial Group (NYSE, TSX: BMO) — одного из крупнейших диверсифицированных поставщиков финансовых услуг в Северной Америке с общим объемом активов в $744 млрд. Пенсионный фонд учителей Онтарио ("Преподаватели Онтарио") — крупнейший пенсионный фонд Канады с чистыми активами $189,5 млрд.
Около 80% сложноструктурированного портфеля фонда управляется с коммерческими целями и показывает доходность в 9,9% годовых. "Преподаватели Онтарио" независимая организация со штаб-квартирой в Торонто, офисом в Гонконге и в Лондоне.
Фонд предоставляет фиксированные выплаты от инвестирования пенсионных накоплений 323 тыс. работающих и вышедших на пенсию преподавателей провинции Онтарио.
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