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BMO Capital Market тестирует платформу для ценных бумаг

Экономика » Криптовалюты

Канадская финансовая компания BMO Capital Markets объявила о разработке блокчейн-платформы для оборота ценных бумаг с фиксированным доходом.

BMO Capital Market тестирует платформу для ценных бумаг. 390932.jpeg

В качестве пионера по проведению первой операции был Пенсионный фонд преподавателей Онтарио. Пенсионный фонд купил бумаги с фиксированным доходом в виде однодневной депозитной записки с плавающей процентной ставкой CDN $ 250 MM у Банк Монреаля, являющегося их эмитентом.

Сделка была зарегистрирована Национальным расчетным депозитарием Канады (CDS) и успешно проведенная при помощи блокчейна. Технология позволила продемонстрировать успех работы с технологией блокчейн — скорость, гарантированность и все подтверждения заняли минимальное количество времени.

BMO Capital Markets построила блокчейн-платформу с открытым исходным кодом с целью "протестировать систему расчетов следующего поколения". Прототип позволяет эмитенту и покупателю ценных бумаг просматривать транзакции на блокчейне и проверять правильность информации о сроках и суммах платежей.

Эта технология призвана обеспечить снижение издержек в нескольких областях, включая соблюдение правил, финансовую отчетность, клиринг и расчет операций с наличными. "Это важный первый шаг в разработке полнофункционального блокчейн-решения, на которое в конечном итоге перейдет первичная и вторичная торговля ценными бумагами.

Потенциал блокчейна огромен и мы с нетерпением ждем продолжения внедрения инновационных решений на рынках капитала", — сообщил глава отдела глобальной торговли BMO Capital Markets говорит Келси Гундерсон (Kelsey Gunderson).

— Мы понимаем потенциал, который блокирует на рынках капитала, и мы с нетерпением ждем продолжения внедрения инновационных решений, которые помогут нашим клиентам". "Преподаватели Ontario" стремятся исследовать технологии и инновации, которые могут улучшить наши возможности для обслуживания инвесторов фонда, — сказала Одри Гаспар, управляющий финансовый директор фонда.

— Мы рады сотрудничать с Bank of Montreal в этой экспериментальной блокчейн-сделке". Основываясь на успешном запуске прототипа, BMO Capital Markets намерена продолжать сотрудничество с клиентами и другими учреждениями с целью эволюции блокчейна как открытой системы расчетов.

BMO Capital Markets — ведущая универсальная финансовая организация в Северной Америке, предлагающая корпоративным, институциональным и государственным клиентам доступ спектр продуктов и услуг, включая андеррайтинг акций и долговых обязательств, корпоративное кредитование и финансирование проектов, консультирование по слияниям и поглощениям, секьюритизация, управление казначейством, управление рыночным риском и т. д. 2500 сотрудников работают в 30 представительствах по всему миру, включая 16 офисов в Северной Америке.

BMO Capital Markets является членом BMO Financial Group (NYSE, TSX: BMO) — одного из крупнейших диверсифицированных поставщиков финансовых услуг в Северной Америке с общим объемом активов в $744 млрд. Пенсионный фонд учителей Онтарио ("Преподаватели Онтарио") — крупнейший пенсионный фонд Канады с чистыми активами $189,5 млрд.

Около 80% сложноструктурированного портфеля фонда управляется с коммерческими целями и показывает доходность в 9,9% годовых. "Преподаватели Онтарио" независимая организация со штаб-квартирой в Торонто, офисом в Гонконге и в Лондоне.

Фонд предоставляет фиксированные выплаты от инвестирования пенсионных накоплений 323 тыс. работающих и вышедших на пенсию преподавателей провинции Онтарио.

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