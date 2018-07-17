ЦБ Гонконга запустит торговую блокчейн-платформу

В августе де-факто центральный банк Гонконга запустит свое собственное решение по регулированию для улучшения процессов финансирования с использованием блокчейн при участии 21 банка, сообщает Financial Times (FT).

Совместное предприятие между денежно-кредитным управлением Гонконга и дочерней финтех компанией "OneConnect", входящей в Ping An Group нацелено на существенное сокращение объема документации, а также затрат на безопасность для участников.

Основная цель схемы с участием 21 банка заключается в сокращении времени и бюрократических издержек на банковские услуги для участвующих в регистрации новых неоперившихся предприятий путем сглаживания транзакций.

Используя блокчейн, "некоторые" транзакции будут обрабатываться всего за один день вместо четырнадцати дней, затрачиваемых сейчас. Объявленный ещё в ноябре 2017 года, этот шаг является первым примером регулятора, "объединяющего банки", чтобы улучшить торговое финансирование, как описала его заместитель исполнительного директора Ping An Group Джессика Тан (Jessica Tan).

Как сообщал Cointelegraph в мае, предыдущая сделка по финансированию торговли от HSBC была менее масштабной и связана с отдельным банком.

"Вместо отдельных банков пытающихся это сделать, у вас есть регулятор, пытающийся объединить банки", — сказала Тан. Как сообщает FT, Ping An уже разработал решения на базе блокчейн для внутреннего рынка Китая, и надеется, что такая же технология будет пользоваться успехом за рубежом.

Компания, второй по величине страховщик в Китае с активами в размере 4,7 тнн юаней (704 млрд долл.), присоединилась к ориентированной на распределённую книгу технологии с консорциумом R3 в 2016 году.