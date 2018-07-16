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Блокчейн дает новую жизнь старым играм

Экономика » Криптовалюты

Древняя китайская игра Go с 4500 летней историей может быть воссоздана на блокчейне. Такую цель поставил перед собой лучший профессиональный Go игрок мира Ли Седол, еще в 12 ставший пятым самым молодым южнокорейцем, посвятившим себя этой игре.

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Go — сложная игра, в которой шахматы похожи на детскую забаву, но очень сложно организованная и с большим числом вариаций ходов и линий игры. В 2016 году компьютер смог обыграть Седола и еще одного известного игрока — Фань Хуэя.

Спустя два года после поражения, Седол объявил о выпуске версию Go на блочной основе. Проект называется "GoBlock", и он будет разработан в сотрудничестве с The Blockchain Inc., корейской блокчейн-компанией, которая управляет веб-сайтом CoinUs.

GoBlock будет построен на технологии Ethereum. Как часть системы вознаграждения и общего управления платформой, будут выпущены токены для поддержки матчей, лиг и игроков.

Когда GoBlock выйдет, игроки Go e-Sports из Китая, Японии и Южной Кореи смогут соревноваться в глобальной профессиональной лиге. Седол планирует создание не только онлайн-профессиональной лиги, но и создание системы вознаграждений, от которой каждый может выиграть — от игроков до сторонников лиги, зрителей и рекламодателей.

Компания расчитывае публиковать отчёты о матчах Go. "Я был привлечен к технологии блокчейн из-за децентрализации и прозрачности. Если технология и маркерная экономика применяются к игре Go, она сможет расширить экосистему игры и привести к непредвиденным изменениям в её экосистеме", — сказал Седол.

Ранее команда, работающая над "Crypto-Zombies", также сообщила о начале разработки уникальной в своем роде карточной игры, основанной на технологии распределенного реестра базе Ethereum.

Игра будет называться Zombie Battleground. Средства на ее разработку будут привлечены посредством краудфандинговой платформы Kickstarter.

В процессе игры ее участники смогут осуществлять обмен уникальными игровыми карточками, а также коллекционировать их.

Также можно будет продать уникальные игровые карты через специальную площадку и получить за них реальные деньги. Карты будут представлять из себя токены стандарта ERC-721.

Обращение за финансированием к платформе Kickstarter позволит проинформировать об игре и привлечь в нее оффлайновую аудиторию. За два месяца в игру планируют привлечь $250 тыс.

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