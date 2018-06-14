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Bitfury Group сделает блокчейн-приложение для защиты данных

Экономика » Криптовалюты

Bitfury Group разработает блокчейн-приложение для соблюдения компаниями новых правил ЕС о принципах защиты персональных данных.

Bitfury Group сделает блокчейн-приложение для защиты данных. 388121.jpeg

Инструмент для хранения и защиты персональных данных Bitfury полностью отвечает новому Положению об общей защите данных ЕС (ВНП), которое вступило в силу в мае 2018 года — теперь компании смогут обрабатывать персональные данные только по прямому согласию пользователей.

Новые правила распространяются на все компании, которые каким-либо образом занимаются хранением или обработкой личных данных граждан ЕС: веб-сайты, социальные сети, мессенджеры, мобильные операторы, а также крупные центры обработки данных, ИТ-компании и аутсорсинговые провайдеры.

"Платформа Bitfury предлагает решение под ключ для компаний, которые попадают под действие нового постановления ЕС, — сообщил сооснователь компании Валерий Вавилов. — Наше решение нацелено на то, чтобы компании могли быстрее, безопаснее и дешевле исполнять это предписание, что в свою очередь даст пользователям большую уверенность в том, что их персональные данные защищены должным образом".

Это программное обеспечение с открытым исходным кодом построено на блокчейн-платформе Exchon, которая позволяет создавать неизменяемый реестр всех действий с пользовательскими данными, что является одним из требований GDPR.

Встроенный механизм защиты данных платформы основан на постоянном резервном копировании всех действий, требующих утверждений от заинтересованных пользователей, тогда как для всех операций требуется криптографическое подтверждение.

Для предотвращение утечки данных платформа поддерживает сквозное шифрование. "Решение Bitfury гарантирует удаление личных данных пользователей и ключей шифрования по истечении срока хранения персональных данных.

Криптографическое доказательство позволит пользователям проверять факты их хранения или удаления данных с помощью специализированного интерфейса", — сообщают разработчики.

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