Shenzhen Capital и УК "Лидер" создают совместный фонд

Китайская фирма венчурных и прямых инвестиций Shenzhen Capital и УК "Лидер" создают Российско-китайский технологический фонд (РКТФ) объемом $100 млн.

В планах фонда инвестировать до $10 млн в компании, работающие в том числе на рынках энергетики, IT и телекоммуникаций, а также помощь в их выходе на китайский рынок. Участники рынка считают, что успех будет зависеть от возможностей Shenzhen Capital помогать российским компаниям работать в Китае.

О подписании соглашения между ЗАО "Лидер" и Shenzhen Capital о создании РКТФ стало известно от источника, знакомого с ходом его подготовки. Эту информацию подтвердил и глава дирекции инвестиционных проектов и программ УК "Лидер" Сергей Кербер.

Объем РКТФ составит $100 млн, финансирование будет на паритетной основе, партнеры рассматривают возможность увеличения его размера в несколько раз.

Фонд намерен сфокусироваться на таких индустриях, как новая энергетика, IT (в том числе искусственный интеллект, робототехника, big data), химия и новые материалы, новые технологии в телекоммуникациях и иных наукоемких технологиях. Инвестиции в одну компанию в среднем составят до $10 млн.

Как говорят участники сделки, список перспективных проектов уже согласован. В том числе в планах есть инвестиции в проекты на зрелой стадии развития — лидеры в своих нишах не только в России, но и на зарубежных рынках, уже имеющие в составе акционеров другие фонды, уточняет Сергей Кербер.

РКТФ также обращает внимание на проекты ранних стадий, особенно если их основали опытные предприниматели ""с успешным трек-рекордом" или если речь идет об уникальных и прорывных технологиях. "Это могут быть создание газовых турбин методом 3D-печати, продвинутые системы аналитики в игровой индустрии, робототехнические системы протезирования и др.",- приводит примеры господин Кербер.

УК "Лидер" успела зарекомендовать себя как успешный игрок на венчурном рынке России, а сделка с CDNvideo, где инвесторами выступили китайские партнеры, стала знаковой для рынка, подчеркивает директор по управлению портфелем Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев.

"Запуск фонда с китайскими инвесторами — логичный шаг: Китай активно инвестирует по всему миру, в России огромное количество перспективных для экспорта технологий и у коллег уже есть опыт совместной работы",- считает он.

"По многим ключевым метрикам, в том числе по объему венчурных инвестиций, Китай либо догнал, либо уже перегнал Америку. Экономика страны растет на 6-7% в год по сравнению с США или Европой, которые с трудом показывают рост на 2%. Объективно за ними будущее и все большая доля мирового рынка",- добавил сооснователь и управляющий партнер Frontier Ventures Дмитрий Алимов.

Успех фонда во многом будет зависеть от возможностей Shenzhen Capital продвигать проекты и искать для них спрос в Китае, полагает инвестиционный директор одной из крупных IT-компаний.

"На российском рынке в обозначенных отраслях на стадии, подходящей для вложения $10 млн, не так много проектов, которые были бы успешны на внутреннем рынке и при этом испытывали трудности с выходом на другие",- говорит он.

УК "Лидер" управляет, в частности, активами НПФ "Газфонд" и СОГАЗа, его акционеры — ВЭБ, "Газпром", "Газфонд" и Газпромбанк. На 31 декабря 2017 года объем средств под управлением составлял около 438 млрд руб.

"Лидер" инвестирует в нефтегазовую и нефтехимическую индустрии, телеком, финансовую и машиностроительную отрасли. Его венчурный фонд "Лидер-инновации" сделал вложения в 12 портфельных компаний и уже продал долю в проекте Plazius Сбербанку, а пакет в проекте CDNvideo китайскому холдингу ChinaNetCenter.

Shenzhen Capital основана в 1999 году в Шэньчжэне с участием правительства провинции. Уставный капитал — около $650 млн, совокупные активы под управлением оцениваются в $46,3 млрд. Фирма инвестирует в технологические компании малого и среднего бизнеса на растущих рынках.