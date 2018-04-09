В Японии приостановлена деятельность двух криптобирж

Финансовый регулятор Японии поручил двум криптовалютным биржам Eternal Link и FSHO приостановить на два месяца операции из-за недостаточных процедур идентификации пользователей "know-your-customer" (KYC, "знай своего клиента").

При этом, японское агентство по финансовым услугам (FSA) сообщило, что Eternal Link должна прекратить операции с 6 апреля, а FSHO - с 8 апреля и запрет продлиться до 5 и 7 июня соответственно.

Как ранее писало CNN, в прошлом месяце регулятор уже поручил FSHO прекратить торговую деятельность на 30 дней, так как предполагалось, что биржа не обеспечит адекватную защиту своих клиентов. За это время криптобиржа должна были принять все необходимые меры для улучшения внутренних систем безопасности.

В рамках текущей проверки, регулятор выявил, что криптобиржи не требовали от клиентов предоставления информации о цели трейдинга, не применяли процедуры, связанные с оповещением регулятора о подозрительных транзакциях. Отсутствие усилий по борьбе с отмыванием денег со стороны бирж не соответствует закону о предотвращении передачи преступных доходов, говорится в сообщении агентства.

Eternal Link также нарушила законы Японии, используя депозиты клиентов для оплаты расходов компании, даже если это временно.

Кроме того, было установлено, что Eternal Link, FSHO сделали недостаточные улучшения в своих внутренних мерах безопасности, которые защищают пользовательскую информацию от потенциальных киберугроз.

Также под санкции попала еще одна местная криптобиржа под названием Last Roots. Ей было предписано усилить меры внутренней безопасности, которые, в частности, защищают данные пользователей от киберугроз.

После инцидента с криптобиржей Coincheck в январе Японское агентство финансовых услуг ужесточило стандарты в цифровой денежной индустрии страны и увеличило количество проверок в отношении криптобирж.

Японская криптовалютная биржа Coincheck печально известна в связи с хакерским взломом 26 января, когда пострадало около 260 тыс. клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около $530 млн. Криптобиржа частично компенсировала потери клиентов.

На прошлой неделе японский онлайн-брокер Monex Group Inc заявил, что покупает криптовалютную биржу Coincheck Inc за $33,6 млн (3,6 миллиарда йен).