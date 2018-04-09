Джордж Сорос нашел смысл в криптовалютных активах

Адам Фишер (Adam Fischer), ответственный за макроинвестиции в Soros Fund Management (управляет на сегодняшний день активами на сумму около $26 млрд) уже получил разрешение от руководства фонда на торговлю цифровыми валютами, но к активной деятельности в этом направлении пока не приступил.

И это несмотря на то, что в январе 2018 года Сорос весьма негативно отзывался о биткоине, называя его "финансовым пузырем", однако при этом он отметил, что крах криптовалюты маловероятен.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал, что цифровые монеты не могут функционировать как настоящие валюты из-за их волатильности. "Пока будут сильные диктатуры, будет развитие, потому что правители в этих странах обратятся к Биткойну, чтобы построить "родовое гнездо" за границей", - сказал Сорос 25 января.

Сорос ранее косвенно сделал ставку на крипту. Его фирма приобрела долю в Overstock.com в четвертом квартале 2018 года, сделав ее третьим по величине акционером компании с дисконтной электронной коммерцией.

В августе 2017 года ресурс стал первым крупным розничным торговцем, принимающим цифровые валюты. Компания также планировала начать обмен на криптобиржах, а также предлагать цифровые монеты, которые могли бы торговать на платформе.

В марте Overstock.com сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует предлагаемый ICO, по итогам раскрытия документов по которому акции потеряли около 40%. Широкая мировая известность прошла к Соросу в 1992 году, когда сделка против фунта стерлингов принесла ему $1 миллиард прибыли. Его назвали "человеком, унизившим Банк Англии", так как он стал первым гражданином Америки сумевшим заработать за год такую сумму. В 2011 году Soros Fund Management полностью рассчитался со сторонними инвесторами и стал семейной компанией по управлению активами 87-летнего бизнесмена.

Сорос планирует выход на рынок криптовалют в период падения более чем на 45%. Возможно, он рассчитывает повторить свой успех 26-летней давности и опять сорвать большой куш.

Но в течение последних шести месяцев высокая волатильность криптовалют заставила некоторых инвесторов сомневаться в стоимости торговли. Бывший менеджер хедж-фондов Майк Новограц отложил планы по запуску криптофонда в декабре, переложив свои усилия на коммерческий банк, ориентированный на крипторесурсы и предприятия, основанные на технологии блокчейн.

Джон Бербанк, который закрыл свой главный фонд в прошлом году, напротив, планирует привлечь 150 миллионов долларов на два фонда, инвестирующих в цифровую валюту. Его компания "Паспорт Капитал" начала аккумулировать фонды в январе, привлекая в основном частных инвесторов и фэмили-офисы.

Миллиардер Алан Говард также сделал значительные личные инвестиции (без привлечения своих фирм) в криптобиржи в прошлом году и планирует вкладывать больше своих денег в цифровые активы и технологию блокчейнов.