Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Джордж Сорос нашел смысл в криптовалютных активах

Экономика » Криптовалюты

Адам Фишер (Adam Fischer), ответственный за макроинвестиции в Soros Fund Management (управляет на сегодняшний день активами на сумму около $26 млрд) уже получил разрешение от руководства фонда на торговлю цифровыми валютами, но к активной деятельности в этом направлении пока не приступил.

Джоржд Сорос нашел смысл в криптовалютных активах и собирается ими торговать. 385581.jpeg

И это несмотря на то, что в январе 2018 года Сорос весьма негативно отзывался о биткоине, называя его "финансовым пузырем", однако при этом он отметил, что крах криптовалюты маловероятен.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал, что цифровые монеты не могут функционировать как настоящие валюты из-за их волатильности. "Пока будут сильные диктатуры, будет развитие, потому что правители в этих странах обратятся к Биткойну, чтобы построить "родовое гнездо" за границей", - сказал Сорос 25 января.

Сорос ранее косвенно сделал ставку на крипту. Его фирма приобрела долю в Overstock.com в четвертом квартале 2018 года, сделав ее третьим по величине акционером компании с дисконтной электронной коммерцией.

В августе 2017 года ресурс стал первым крупным розничным торговцем, принимающим цифровые валюты. Компания также планировала начать обмен на криптобиржах, а также предлагать цифровые монеты, которые могли бы торговать на платформе.

В марте Overstock.com сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует предлагаемый ICO, по итогам раскрытия документов по которому акции потеряли около 40%. Широкая мировая известность прошла к Соросу в 1992 году, когда сделка против фунта стерлингов принесла ему $1 миллиард прибыли. Его назвали "человеком, унизившим Банк Англии", так как он стал первым гражданином Америки сумевшим заработать за год такую сумму. В 2011 году Soros Fund Management полностью рассчитался со сторонними инвесторами и стал семейной компанией по управлению активами 87-летнего бизнесмена.

Сорос планирует выход на рынок криптовалют в период падения более чем на 45%. Возможно, он рассчитывает повторить свой успех 26-летней давности и опять сорвать большой куш.

Но в течение последних шести месяцев высокая волатильность криптовалют заставила некоторых инвесторов сомневаться в стоимости торговли. Бывший менеджер хедж-фондов Майк Новограц отложил планы по запуску криптофонда в декабре, переложив свои усилия на коммерческий банк, ориентированный на крипторесурсы и предприятия, основанные на технологии блокчейн.

Джон Бербанк, который закрыл свой главный фонд в прошлом году, напротив, планирует привлечь 150 миллионов долларов на два фонда, инвестирующих в цифровую валюту. Его компания "Паспорт Капитал" начала аккумулировать фонды в январе, привлекая в основном частных инвесторов и фэмили-офисы.

Миллиардер Алан Говард также сделал значительные личные инвестиции (без привлечения своих фирм) в криптобиржи в прошлом году и планирует вкладывать больше своих денег в цифровые активы и технологию блокчейнов.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Теория Потребления
Сладкая жизнь своими руками
Формула небес
Астролог: рожденные 09.04 талантливы
Формула небес
Астролог: рожденные 08.04 сострадательны
Читательский топ
Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США

Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.

Китай: только рискните и увидите конец США
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Занимательные Новости
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли

Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.

Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Власть
"Сразу мысль: а как народ?" США поклялись в симпатии к России
Мир
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Общество
Путин разгадал особенный код русской души

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми. 

Путин разгадал особенный код русской души
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Общество
Эксперт: захвати Украина судно США - её бы стерли с лица земли
Мир
Китай: только рискните и увидите конец США
Мир
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 09.04 талантливы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Стильная Пасха: яичные тренды Дарья Касьянова Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Короли преступного мира России - курды?
Через Харьков не вышло: Украина выпустит моряков с "Норда" через Крым
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
"Это Путин виноват": нищие украинцы массово воруют в России
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
"Это Путин виноват": нищие украинцы массово воруют в России
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
"Это Путин виноват": нищие украинцы массово воруют в России
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Ученых смутили странные фото, полученные с Марса
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Китай: только рискните и увидите конец США
Юлия Шик: мать — это звучит… дорого
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался