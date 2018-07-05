Криптовалютная биржа Bits of Gold, базирующаяся в Тель-Авиве, согласилась информировать Налоговое управление Израиля о крупных сделках своих клиентов.
Криптобиржа будет сообщать налоговикам о любом трейдере, который совершил сделки более чем на $50 000 за последние 12 месяцев. Это произошло после инспекции в офисах компании, когда власти пытались собрать информацию о наиболее крупных клиентах BitsofGold.
В настоящее время криптобиржи, работающие в Израиле, должны сообщать о крупных сделках Управлению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако законы о защите персональных данных и информации граждан не позволяют автоматически передавать данную информацию другим государственным службам и органам. Кроме того, налоговый орган Израиля не имеет законного права принуждать компании сообщать о своих клиентах без их согласия и судебных прецедентов.
Эксперты предполагают, что это только начало. Соглашение с Bits of Gold является признаком того, что израильский налоговый орган планирует обратиться к большему количеству местных компаний и бирж в попытке достичь аналогичных договоренностей.
В феврале этого года Налоговое управление страны определило налогообложение биткоина как имущества. Это означает, что прибыль от криптовалют будет облагаться налогом на прирост капитала - от 20% до 25%. При этом индивидуальным майнерам или криптовалютным трейдерам, связанным с предприятиями, следует заплатить налог в 17% на добавленную стоимость (НДС) в дополнение к налогу на прирост капитала.
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