Microsoft покупает сервис для хостинга и разработки IT-проектов

Компания Microsoft объявила, что достигла соглашения о приобретении компании GitHub Inc, владеющей одноименным веб-сервисом для хостинга IT-проектов и совместной разработки за $7,5 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "ведущая в мире платформа разработки программного обеспечения, в которой более 28 млн разработчиков учатся, делятся и сотрудничают для создания будущего.

Вместе эти две компании предоставят разработчикам более широкие возможности на каждом этапе жизненного цикла разработки, ускорят использование GitHub в компании и предоставят инструменты и услуги Microsoft для новых аудиторий". Ожидается, что приобретение будет завершено к концу календарного года.

Как отметила генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла: "Microsoft - ведущий разработчик программных продуктов, и, объединив усилия с GitHub, мы укрепляем нашу приверженность свободе, открытости и инновациям разработчиков. Мы признаем ответственность перед сообществом, которую мы принимаем с этим соглашением, и будем прилагать все усилия, чтобы дать возможность каждому разработчику создавать, внедрять инновации и решать самые насущные проблемы".

Как заявляет Microsoft, GitHub будет действовать независимо, чтобы обеспечить открытую платформу для всех разработчиков во всех отраслях.

Разработчики будут по-прежнему иметь возможность использовать языки программирования, инструменты и операционные системы по своему выбору для своих проектов и смогут развернуть свой код в любой операционной системе, любом облаке и любом устройстве.

После завершения сделки GitHub возглавит Нэт Фридман из Microsoft, а нынешний гендиректор GitHub Крис Ванстрат станет техническим специалистом в Microsoft.

В 2015 году GitHub была оценена в $2 млрд.

Как отмечается в обзоре "Финам", покупка крупнейшего и самого популярного среди блокчейн разработчиков хранилища IT-проектов GitHub компанией Microsoft за $7.5 млрд вызвало массовое возмущение и призывы мигрировать на другие платформы.

GitHub был центром для развития децентрализованных проектов с открытым кодом, а Microsoft еще недавно открыто считал их врагами, так, например, предыдущий CEO Microsoft называл Linux "раком". GitHub был основной площадкой для развития блокчейн технологии и приход на нее Microsoft добавил неопределенности, что определенно отразилось на котировках криптовалют.