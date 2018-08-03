"Иркутскэнерго" ищет майнеров

"Иркутскэнерго" ищет арендатора для участка со свободной мощностью оптимального для майнинга криптовалют.

Соответствующий запрос предложений на право долгосрочной аренды земельного участка с мощностью для организации энергоемкого бизнеса оптимального для центров обработки данных и майнинга компания разместила на официальном сайте.

В характеристиках участка площадью 21,8 тысячи квадратных метров значится свободная мощность 14,8 МВт по 6 кВ, самый низкий возможный тариф на электроэнергию: по высокому напряжению от шин ТЭЦ без оплаты потерь сетевой компании, что по прогнозам на 2018 год составляет ~ 2,17 рублей за один кВтч без НДС.

Заявленный срок аренды — пять лет с возможностью пролонгации на тех же условиях. Арендная плата индексируется на фактический уровень ИПЦ.

Компания предоставляет льготный период аренды на время разворачивания бизнеса — пять месяцев по ставке 207,628 тысячи рублей в месяц без НДС. Минимальный размер начиная с шестого месяца, ниже которого предложения не рассматриваются, — 276,9616 тысячи рублей в месяц. Право на заключение договора аренды 15,3 миллиона рублей без НДС выплачивается в течение пяти месяцев.

Иркутскэнерго обеспечивает подвод кабелей 6 кВ мощностью 14,8 МВт до границы участка, а арендатор самостоятельно вводит сетевое оборудование на 0,4 кВ.

В пресс-релизе "Иркутскэнерго" также говорится, что компания ведет переговоры с потенциальными партнерами с целью создания энергоемких бизнесов в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске, где расположены электростанции холдинга.

Напомним, в феврале текущего года генеральный директор группы En+, в состав которой входит и "Иркутскэнерго", сообщил, что группа намерена в этом году продать майнерам электричество на один миллиард рублей.

Кроме этого, гендиректор компании Максим Соков сообщил, что En+ ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм, которые выступят потребителями электроэнергии. По его оценкам, совокупный спрос майнеров на электричество компании может составить 100 МВт в 2018 году.

Фермы по добыче криптовалют планируется построить рядом с электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, общая мощность которых составляет 10182 МВт. По его словам, предоставление электроэнергии майнерам позволит En+ расширить портфель клиентов.