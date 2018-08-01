Орешкин: криптовалюты не могут играть роль традиционных денег

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что хайп вокруг криптовалют сходит на нет и что в нынешнем виде криптовалюты не могут играть роль традиционных валют.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: government.ru

Такое мнение он высказал на молодежном форуме "iВолга-2018", который проходит в Самарской области.

"Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет. Что касается криптовалют, я не стал бы их называть валютами. Валюта — это то, что можно использовать в повседневной жизни, и то, что имеет устойчивую стоимость… Криптовалюты — это скорее криптоактивы, которые могут колебаться очень резко в цене, и поэтому роль валюты они в своем текущем состоянии, конечно, играть не будут", — сказал он, отвечая на вопрос одного из участников молодежного форума.

Напомним, лауреат Нобелевской премии в области экономики Пол Кругман в своей авторской колонке в New York Times вчера критиковал биткоин как деньги, в том числе за транзакционные издержки и отсутствие внутренней ценности.

Он подчеркивал, что у криптовалют, в отличие от фиатных денег, нет поддержки, нет привязки к реальности. Их ценность полностью зависит от самореализующихся ожиданий — это означает, что полный коллапс является реальной возможностью. Если бы спекулянты имели коллективный момент сомнения, внезапно опасаясь, что биткоины стали бесполезны, — биткоины стали бы бесполезными.