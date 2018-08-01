KPMG оценила Bitmain в $14 млрд

Глобальный аудитор компания KPMG дала оценку вероятной прибыли крупнейшего производителя майнеров Bitmain и провела его общую оценку, которая после последних двух раундов финансирования на 400 миллионов долларов и один миллиард долларов составляет почти 14 миллиардов долларов, что на 16,6 процента больше по сравнению последней оценкой в 12 миллиардов долларов. В недавно опубликованном рейтинге самых дорогих криптокомпаний Bitmain находится на первом месте.

По предварительным данным, Bitmain Technologies получил чистую прибыль за первый квартал 2018 года 1,1 миллиарда долларов, и до конца года эта прибыль вполне может достигнуть двух-трех миллиардов. Для сравнения, в 2017 году компания показала чистую прибыль на уровне 1,2 миллиарда долларов.

Такие оценки позволяют сделать предположение, что KPMG провел не простой аудит, а DD и Bitmain планирует подать заявку на IPO. По слухам, ранние инвесторы, включая Sequoia Capital и IDG Capital, могут получить возможность продать за наличные часть своих активов в удобное для них время. Дополнительным подтверждением планов компании стала публикация в соцсетях одного из контрагентов Bitmain компании Term Sheet, которая получила электронное письмо от своего информированного источника с указанием на то, что "Bitmain планирует скоро подать заявку на IPO".

На днях компания Bitmain объявила о том, что изучает возможность внедрения новых внутренних политик, которые повысят прозрачность операций фирмы и улучшат ее коммуникацию с криптовалютным сообществом.