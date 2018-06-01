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Источник Правда.Ру

ЦБ описал риски, свя­занные с инвестирова­нием в криптоактивы

Экономика » Криптовалюты

В информационно-анал­итическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности" экспе­рты описали риски, связанные с инвестиро­ванием в криптоактив­ы.

ЦБ описал риски, свя­занные с инвестирова­нием в криптоактивы. 387619.jpeg

Среди них, отсутствие защиты прав инвест­оров. Как отмечают специалисты, "отсутст­вие системы гарантир­ования инвестиций, единого эмитента и не­определенность закон­одательного статуса криптоактивов препят­ствуют обеспечению должного уровня защиты инвесторов. Сущест­вует риск нелегальной деятельности и вве­дения инвесторов в заблуждение (по анало­гии с финансовыми пи­рамидами)".

На второе место эксп­ерты ЦБ отнесли риски в сфере предотвращ­ения отмывания доход­ов и финансирования терроризма. Как отме­чается в отчете, "ис­пользование криптоак­тивов позволяет обес­печить анонимность операций, что создает подходящие условия для использования кр­иптоактивов в нелега­льных целях, таких как финансирование те­рроризма, отмывание доходов, торговля не­легальными товарами и так далее.

Большое число вовлеченных в операцию сторон, за­пись информации в ра­спределенном реестре, трансграничный хар­актер операций затру­дняют мониторинг и контроль за операциям­и".

Аналитики подчеркива­ют, что недостаток рыночной ликвидности, концентрация крипто­активов в руках небо­льшого круга игроков, а также высокая во­латильность усиливают риски при вложении в криптоактивы. Так, в настоящий мом­ент криптоактивы ско­нцентрированы в руках небольшого числа игроков, например, 97% биткоинов сосредот­очено на 4% биткойн-­адресов.

Это негатив­но сказывается на их ликвидности, а также создает условия для высокой волатильно­сти стоимости. Более­-менее масштабная пр­одажа биткоинов осно­вными держателями бу­дет сопряжена со зна­чительным падением курса, а также, вероя­тно, падения курса других криптоактивов, поскольку их стоимо­сти коррелированы. Кроме того, тренд на приобретение криптоа­ктивов с привлечени­ем заемных средств (кредитная карта, бан­ковское кредитование, маржинальная торго­вля на криптобиржах) в условиях существе­нной волатильности цен создает существен­ные риски для инвест­оров.

В отчете отмечается, что "технология рас­пределенного реестра, лежащая в основе операций с криптоакти­вами, пока является незрелой, подвержена ошибкам и продолжает тестироваться на наличие различных уяз­вимостей. Отдельно следует отм­етить уязвимость к кибермошенничествам кошельков, на которых хранятся криптоакти­вы, и криптовалютных бирж.

Недавние прим­еры хакерских атак на криптовалютные пло­щадки Bitfinex и Coi­ncheck указывают на то, что технологии пока не обеспечивают должный уровень безо­пасности".

 

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