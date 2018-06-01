В информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности" эксперты описали риски, связанные с инвестированием в криптоактивы.
Среди них, отсутствие защиты прав инвесторов. Как отмечают специалисты, "отсутствие системы гарантирования инвестиций, единого эмитента и неопределенность законодательного статуса криптоактивов препятствуют обеспечению должного уровня защиты инвесторов. Существует риск нелегальной деятельности и введения инвесторов в заблуждение (по аналогии с финансовыми пирамидами)".
На второе место эксперты ЦБ отнесли риски в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма. Как отмечается в отчете, "использование криптоактивов позволяет обеспечить анонимность операций, что создает подходящие условия для использования криптоактивов в нелегальных целях, таких как финансирование терроризма, отмывание доходов, торговля нелегальными товарами и так далее.
Большое число вовлеченных в операцию сторон, запись информации в распределенном реестре, трансграничный характер операций затрудняют мониторинг и контроль за операциями".
Аналитики подчеркивают, что недостаток рыночной ликвидности, концентрация криптоактивов в руках небольшого круга игроков, а также высокая волатильность усиливают риски при вложении в криптоактивы. Так, в настоящий момент криптоактивы сконцентрированы в руках небольшого числа игроков, например, 97% биткоинов сосредоточено на 4% биткойн-адресов.
Это негативно сказывается на их ликвидности, а также создает условия для высокой волатильности стоимости. Более-менее масштабная продажа биткоинов основными держателями будет сопряжена со значительным падением курса, а также, вероятно, падения курса других криптоактивов, поскольку их стоимости коррелированы. Кроме того, тренд на приобретение криптоактивов с привлечением заемных средств (кредитная карта, банковское кредитование, маржинальная торговля на криптобиржах) в условиях существенной волатильности цен создает существенные риски для инвесторов.
В отчете отмечается, что "технология распределенного реестра, лежащая в основе операций с криптоактивами, пока является незрелой, подвержена ошибкам и продолжает тестироваться на наличие различных уязвимостей. Отдельно следует отметить уязвимость к кибермошенничествам кошельков, на которых хранятся криптоактивы, и криптовалютных бирж.
Недавние примеры хакерских атак на криптовалютные площадки Bitfinex и Coincheck указывают на то, что технологии пока не обеспечивают должный уровень безопасности".
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