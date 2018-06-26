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Источник Правда.Ру

ФНС рассказала, что сделает с переводами на карты после 1 июля

Экономика

Россияне могут не опасаться, что за переводы и получение средств через пластиковые карты с них начнут брать дополнительный налог. Это утверждают в Федеральной налоговой службе.

ФНС рассказала, что сделает с переводами на карты после 1 июля. 388673.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Дело в том, что некоторое время назад в СМИ появилась информация об усилении контроля за движением денег на счетах и вкладах граждан России. Говорилось, что якобы в соответствии с новыми нормами Налогового кодекса с 1 июля все невыясненные поступления на счетах граждан будут облагаться налогом.

Как ранее писала "Правда.Ру", эта информация не соответствует действительности. Источники, нагонявшие панику, ссылались на подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса. Однако он появился в Налоговом кодексе в сентябре 2016 года. Сообщать же об открытии и закрытии счетов банки начали еще с 2014 года, только это было прописано в другом подпункте закона.

"Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа", — говорится в законе.

С 2014 года кредитные организации обязаны предоставлять в налоговую выписки по счетам. Однако не для того, чтобы сотрудники начали искать среди переводов "незаверенные доходы". Данные раскроют только в случае камеральной проверки. Также необходимо согласие руководителя вышестоящего налогового органа. Кроме того, запросить информацию могут, основываясь на первом пункте статьи 93 Налогового кодекса.

"Истребование документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), может проводиться также при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля", — гласит 1 пункт ст. 93 НК.

Если же говорить о новых веяниях, требования о выписках теперь распространились на металлические счета — аналог счета в рублях, отличие лишь в том, что на нем учитывается не валюта, а драгметалл (золото, серебро, палладий или платина) в граммах. Это единственная новация.

Если на что и следует обратить внимание некоторым клиентам банков, так это на требование подтвердить при необходимости российское резидентство. Это связано с приближающимся стартом автообмена финансовой информацией между Россией и еще 74 странами. Но в этом случае запрос будет исходить не от фискального ведомства, а от кредитных организаций.

Если же говорить о возможных проверках счетов, вкладов и электронных кошельков, то на это должны быть веские основания. Например, если гражданин желает получить налоговый вычет за покупку квартиры, но не имеет официального дохода.

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Темы ФНС счета налог банки
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