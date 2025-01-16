США призвали ЕС полностью отказаться от российского газа

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1:03
Экономика

Помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт заявил, что Соединённые Штаты настаивают на полном отказе Европейского союза от импорта российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

По словам Пайетта, американская сторона поддерживает прекращение поставок, несмотря на сопротивление ряда европейских стран, включая Словакию, Венгрию и Австрию, которые стремятся сохранить доступ к российскому газу вопреки требованиям Брюсселя.

Ранее стало известно, что некоторые государства ЕС выступили за ограничение доходов России от торговли сжиженным природным газом.

Как сообщает Politico, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния и Ирландия предложили принять меры, чтобы лишить Москву финансовых ресурсов, используемых для продолжения спецоперации на Украине, и ограничить её доступ к международному финансированию.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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