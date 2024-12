Американцы вынуждены выходить на пенсию раньше, чем планировали

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новое исследование Transamerica Center for Retirement Studies показало, что большинство американцев выходят на пенсию раньше, чем планировали, и часто не по своей воле.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Средний возраст выхода на пенсию составляет 62 года, хотя многие стремятся работать до 65 лет и дольше. Основными причинами преждевременного завершения трудовой деятельности являются проблемы со здоровьем, физические ограничения, а также увольнения и корпоративные изменения.

Эксперты предупреждают о рисках преждевременной пенсии. Большинство американцев не имеют достаточных накоплений для долгосрочного обеспечения своей жизни, особенно учитывая растущую продолжительность жизни, которая требует финансовой поддержки на десятилетия. Многие вынуждены преждевременно обращаться за социальными выплатами, теряя до 30% своих пенсионных пособий.

При этом, несмотря на финансовые трудности, большинство пенсионеров счастливы и наслаждаются временем, уделяя его семье, друзьям и хобби.

Специалисты призывают действующих работников активнее заниматься финансовым планированием, сохранять здоровье и повышать квалификацию, чтобы избежать нежелательного сценария.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.