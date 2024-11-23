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Газпромбанк под санкциями, но исключения для Европы возможны

2:01
Экономика

США, вероятно, сделают исключение и позволят европейским компаниям продолжить расчеты за поставки российского газа через Газпромбанк. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

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Фото: freepik.com by jcomp
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Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка и шести его дочерних структур за рубежом. Однако, по словам депутата, несмотря на ограничения, американцы вряд ли пойдут на меры, которые поставят под угрозу поставки газа в Европу.

"Скорее всего, американцы дадут возможность европейским компаниям рассчитываться через Газпромбанк, поскольку такая схема уже действует", — заявил Аксаков.

Он подчеркнул, что европейские страны, остро нуждающиеся в российском газе, будут настаивать на сохранении института, обеспечивающего оплату поставок.

Напомним, Газпромбанк организует оплату по следующей схеме: иностранный покупатель открывает два счета — в валюте и рублях. Средства переводятся на валютный счет, конвертируются в рубли на Мосбирже, а затем рублевый счет используется для расчетов с "Газпромом".

Аксаков также отметил, что санкции против российских банков, введенные Минфином США, были ожидаемы. По его мнению, к таким мерам уже нужно относиться как к привычной практике, хотя они и создают определенные трудности.

Он выразил надежду, что в будущем в отношениях между Россией и США произойдут позитивные изменения, особенно в контексте возвращения Дональда Трампа на политическую арену.

"Если Америка станет более дружелюбной к России, это укрепит доверие к американской валюте", — отметил депутат.

Аксаков также обратил внимание, что за действиями США внимательно следят Китай, Индия и арабские страны. Они понимают, что в будущем могут столкнуться с аналогичными санкциями.

Уточнения

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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