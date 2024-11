Газпромбанк под санкциями, но исключения для Европы возможны

США, вероятно, сделают исключение и позволят европейским компаниям продолжить расчеты за поставки российского газа через Газпромбанк. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка и шести его дочерних структур за рубежом. Однако, по словам депутата, несмотря на ограничения, американцы вряд ли пойдут на меры, которые поставят под угрозу поставки газа в Европу.

"Скорее всего, американцы дадут возможность европейским компаниям рассчитываться через Газпромбанк, поскольку такая схема уже действует", — заявил Аксаков.

Он подчеркнул, что европейские страны, остро нуждающиеся в российском газе, будут настаивать на сохранении института, обеспечивающего оплату поставок.

Напомним, Газпромбанк организует оплату по следующей схеме: иностранный покупатель открывает два счета — в валюте и рублях. Средства переводятся на валютный счет, конвертируются в рубли на Мосбирже, а затем рублевый счет используется для расчетов с "Газпромом".

Аксаков также отметил, что санкции против российских банков, введенные Минфином США, были ожидаемы. По его мнению, к таким мерам уже нужно относиться как к привычной практике, хотя они и создают определенные трудности.

Он выразил надежду, что в будущем в отношениях между Россией и США произойдут позитивные изменения, особенно в контексте возвращения Дональда Трампа на политическую арену.

"Если Америка станет более дружелюбной к России, это укрепит доверие к американской валюте", — отметил депутат.

Аксаков также обратил внимание, что за действиями США внимательно следят Китай, Индия и арабские страны. Они понимают, что в будущем могут столкнуться с аналогичными санкциями.

