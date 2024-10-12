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США и Британия договорятся о совместных мерах против России и Ирана

1:02
Экономика

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо посетит Лондон 13-15 октября для обсуждения усиления антироссийских санкций и использования замороженных активов России.

США и Британия договорятся о совместных мерах против России и Ирана
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Основное внимание будет уделено координации действий США и Великобритании в ответ на текущие геополитические вызовы, а также совместной поддержке Украины. Адейемо также обсудит дальнейшие финансовые ограничения в отношении Ирана. В числе его собеседников будут советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Бэрроу и глава Банка Англии Эндрю Бейли, передает ТАСС.

Замороженные активы России, общая сумма которых составляет около $300 млрд, будут в центре обсуждения. Большая их часть, $210 млрд, хранится на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожено около $5-6 млрд российских средств.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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