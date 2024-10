США и Британия договорятся о совместных мерах против России и Ирана

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо посетит Лондон 13-15 октября для обсуждения усиления антироссийских санкций и использования замороженных активов России.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Основное внимание будет уделено координации действий США и Великобритании в ответ на текущие геополитические вызовы, а также совместной поддержке Украины. Адейемо также обсудит дальнейшие финансовые ограничения в отношении Ирана. В числе его собеседников будут советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Бэрроу и глава Банка Англии Эндрю Бейли, передает ТАСС.

Замороженные активы России, общая сумма которых составляет около $300 млрд, будут в центре обсуждения. Большая их часть, $210 млрд, хранится на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожено около $5-6 млрд российских средств.

