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Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года

2:02
Спорт

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может разрешить Александру Овечкину, ведущему игроку "Вашингтон Кэпиталз", принять участие в Олимпийских играх 2026 года, если российские хоккеисты будут допущены к соревнованиям. Об этом заявил Дмитрий Свищев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

"Все зависит от того, какие решения примет НХЛ, и будет ли Овечкин продолжать играть в следующем сезоне — хотя у него еще будет действовать контракт", — сказал Свищев.

Сам Овечкин, по словам Свищева, говорил, что хочет завершить карьеру в "Динамо".

Депутат добавил, что множество факторов могут оказать влияние на участие игроков НХЛ в Олимпиаде. Однако, россиянам разрешат принимать участие в соревнованиях, Овечкин счёл бы за честь стать лидером российской команды, пишет Газета.Ru.

Свищев считает, что с НХЛ можно договориться, и в этом нет ничего страшного. Тем более, если Александр завершит карьеру, это не вызовет проблем, считает Свищев.

Овечкин является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России. Олимпийское золото — единственная крупная награда в хоккее, которую он ещё не завоевал. Однако НХЛ не разрешала игрокам, выступающим в лиге, играть за национальные команды на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов.

Прошлой ночью Овечкин забил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в ворота "Каролины Харрикейнз". Ему нужно забить всего два гола для того, чтобы сравняться с рекордом Уэйна Гретцки.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских атлетов в Олимпиаде-2026.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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